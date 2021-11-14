Международный день логопеда празднуется 14 ноября

12:57, 14 ноября 2021, ПАИ

14 ноября отмечается Международный день логопеда, сообщает calend.ru.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — отрасль педагогической науки, которая изучает нарушения речи, способы их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Впервые вопросы коррекции речевых нарушений были описаны в работах по сурдопедагогике XVII века (в то время понятие глухонемоты ещё мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих). Со второй половины XX века недостатки речи при нормальном слухе стали изучать отдельно по медицинскому направлению. Исправление речи проводили врачи или медсестры.

Сейчас логопедия опирается на общие принципы дефектологии и взаимодействует с психологией, физиологией, языкознанием. Речь рассматривается как системное многофункциональное образование, влияющее на психическое развитие.

Чаще всего логопеды работают с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Также специалисты решают проблемы, связанные с речевой коммуникативностью взрослых людей. Логопеды оказывают помощь людям, страдающим от врождённых физических отклонений речевого аппарата, а также имеющим проблемы с речью и правописанием, вызванные психологическими травмирующими факторами.