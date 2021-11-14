Более 16 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

15:25, 14 ноября 2021, ПАИ

16 425 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса (прирост за сутки составил 105 ревакцинированных). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом в регионе привились 225 642 человека, в том числе 844 — за минувшие сутки. Второй компонент вакцины ввели 209 494 жителям региона, 648 — за прошедшие 24 часа. Использовано 85,1 % поступившей в регион вакцины.

Глава региона подчеркнул, что во всех муниципалитетах вакцина есть в достаточном количестве. Он призвал жителей Псковской области записываться на прививку, чтобы защитить своё здоровье.