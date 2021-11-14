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Общество

Более 16 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

16 425 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса (прирост за сутки составил 105 ревакцинированных). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом в регионе привились 225 642 человека, в том числе 844 — за минувшие сутки. Второй компонент вакцины ввели 209 494 жителям региона, 648 — за прошедшие 24 часа. Использовано 85,1 % поступившей в регион вакцины.

Глава региона подчеркнул, что во всех муниципалитетах вакцина есть в достаточном количестве. Он призвал жителей Псковской области записываться на прививку, чтобы защитить своё здоровье.

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