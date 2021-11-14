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Общество

Володин пояснил, кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале пояснил, кого будут штрафовать за отсутствие техосмотра.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят Госдумой в первом чтении. Предполагается, что это решение облегчит жизнь многим россиянам и коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов. «Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Прежде всего, для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения», - рассказал Вячеслав Володин.

По его словам, стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом о том, как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты - 2000 рублей.

Вячеслав Володин уточнил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. «Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», - пояснил он.

Однако, добавил председатель Госдумы, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. «Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», - сообщил он.

 

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