Депутат Госдумы предложил сделать выходными дни с 1 по 9 мая

09:52, 16 мая 2025, ПАИ

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором попросил сделать выходными дни с 1 по 9 мая 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Антропенко отметил, что рабочие дни между майскими праздниками не дают людям возможности полноценно отдохнуть, поэтому некоторые отпрашиваются на дни между майскими праздниками, а это «нервирует работодателей». Также депутат уверен, что долгие выходные пойдут на пользу школьникам и студентам.

Ранее сообщалось, что сейчас Минтруд как раз формирует производственный календарь на будущий год.