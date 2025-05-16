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Общество

Депутат Госдумы предложил сделать выходными дни с 1 по 9 мая

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором попросил сделать выходными дни с 1 по 9 мая 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Антропенко отметил, что рабочие дни между майскими праздниками не дают людям возможности полноценно отдохнуть, поэтому некоторые отпрашиваются на дни между майскими праздниками, а это «нервирует работодателей». Также депутат уверен, что долгие выходные пойдут на пользу школьникам и студентам.

Ранее сообщалось, что сейчас Минтруд как раз формирует производственный календарь на будущий год.

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