Отремонтированный по нацпроекту участок Гдовской трассы прошёл приёмку

16:02, 14 ноября 2021, ПАИ

Принято 7,3 км дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Этот участок проходит по населённым пунктам Заклинье, Грядище, Серёдка. Рабочие отремонтировали покрытие проезжей части, укрепили обочины, расчистили полосу отвода, выполнили планировку кюветов. Также подрядчик привёл в порядок восемь автобусных остановок, установил автопавильоны, скамейки и урны.

На ремонт было выделено 126 млн рублей из областного бюджета. Работы выполнены в срок, дорога принята без замечаний, уточнил губернатор.