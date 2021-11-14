Отремонтированный по нацпроекту участок Гдовской трассы прошёл приёмку
Принято 7,3 км дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Этот участок проходит по населённым пунктам Заклинье, Грядище, Серёдка. Рабочие отремонтировали покрытие проезжей части, укрепили обочины, расчистили полосу отвода, выполнили планировку кюветов. Также подрядчик привёл в порядок восемь автобусных остановок, установил автопавильоны, скамейки и урны.
На ремонт было выделено 126 млн рублей из областного бюджета. Работы выполнены в срок, дорога принята без замечаний, уточнил губернатор.
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