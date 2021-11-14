До -6 опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью

18:00, 14 ноября 2021, ПАИ

15 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем — от -3 до +2.

Будет дуть ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.