Шойгу предложил ректорам вузов включить географию в перечень вступительных экзаменов
Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны России Сергей Шойгу предложил ректорам вузов включить географию в перечень вступительных экзаменов, пишет ТАСС.
Во время проведения «Географического диктанта» Шойгу отметил, что две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.
Международная просветительская акция «Географический диктант» проходит 14 ноября уже в седьмой раз. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России.
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