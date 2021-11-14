Шойгу предложил ректорам вузов включить географию в перечень вступительных экзаменов

18:08, 14 ноября 2021, ПАИ

Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны России Сергей Шойгу предложил ректорам вузов включить географию в перечень вступительных экзаменов, пишет ТАСС.

Во время проведения «Географического диктанта» Шойгу отметил, что две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

Международная просветительская акция «Географический диктант» проходит 14 ноября уже в седьмой раз. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России.