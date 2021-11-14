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Общество

Самым популярным способом передачи данных в ходе переписи населения стало общение с переписчиком

Самым популярным способом передачи данных в ходе Всероссийской переписи населения стало традиционное общение с переписчиком, сообщил ТАСС замглавы Росстата Павел Смелов.

Всего для прохождения переписи россиянам было предложено три способа. Самый простой и удобный – заполнение переписного листа на портале «Госуслуги». Второй – прийти на переписной участок. И третий – дождаться переписчика дома. Им как раз воспользовалось наибольшее количество людей.

По словам Смелова, порталом «Госуслуги» для переписи воспользовались порядка 25 млн человек – около 20% населения.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

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