Специалист рассказала о симптомах сахарного диабета

18:38, 14 ноября 2021, ПАИ

Диабет второго типа развивается постепенно и на начальных этапах может иметь неярко выраженные симптомы. При этом вовремя принятые меры жизненно важны. Об рассказала в колонке для «Известий» главный внештатный терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации Оксана Драпкина.

В числе главных симптомов диабета Драпкина назвала выраженную жажду и сухость во рту. Учащённое и обильное мочеиспускание, вялость, утомляемость, снижение привычной активности – всё это также может служить сигналом о появлении болезни.

Врач отметила, что возможны такие проявления, как плохое заживление царапин, порезов, ран, грибковые поражения кожи, необъяснимое снижение массы тела на фоне привычного рациона питания. Всё перечисленное — серьёзный повод обратиться к врачу в кратчайшие сроки.

Врач рассказала, что при диабете первого типа, напротив, ухудшение состояния может развиться очень стремительно, вплоть до тяжёлого угнетения сознания, когда необходимо предпринимать срочные реанимационные действия.

Драпкина рассказала, что нормальным считается уровень глюкозы в крови не выше 6,1 ммоль/л натощак. При уровне глюкозы натощак 7,0 ммоль/л и выше вероятность диагноза «сахарный диабет» крайне высока.

Врач подчеркнула, что для уменьшения сахара в крови необходимо нормализовать массу тела, модифицировать систему питания, отказаться от вредных привычек (в первую очередь это курение и злоупотребление алкоголем). Также показана регулярная адекватная физическая нагрузка.