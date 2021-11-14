Культурный QR-код и креатив в экономике: «Псковский телеграм Online» снова выйдет в прямой эфир

18:40, 14 ноября 2021, ПАИ

В понедельник, 15 ноября, в 9:00 в прямой эфир выйдет очередной выпуск утреннего видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о том, чего ждать на предстоящей неделе. Уже традиционно в программе будет несколько гостей. В этот раз собеседниками ведущих станут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

В неформальном разговоре гости расскажут о том, как культурная жизнь пробивается сквозь антиковидные ограничения, а также о том, что такое креативная экономика и есть ли в ней место вертолётным деньгам.

Программа выйдет в прямой эфир на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе ПАИ во «Вконтакте», в Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы можно посмотреть здесь.