Культурный QR-код и креатив в экономике: «Псковский телеграм Online» снова выйдет в прямой эфир
В понедельник, 15 ноября, в 9:00 в прямой эфир выйдет очередной выпуск утреннего видеопроекта «Псковский телеграм Online».
Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о том, чего ждать на предстоящей неделе. Уже традиционно в программе будет несколько гостей. В этот раз собеседниками ведущих станут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.
В неформальном разговоре гости расскажут о том, как культурная жизнь пробивается сквозь антиковидные ограничения, а также о том, что такое креативная экономика и есть ли в ней место вертолётным деньгам.
Программа выйдет в прямой эфир на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе ПАИ во «Вконтакте», в Telegram-канале «Псковские новости».
Предыдущий выпуск программы можно посмотреть здесь.
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Культурный QR-код и креатив в экономике: «Псковский телеграм Online» снова выйдет в прямой эфир
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