Школьники из России завоевали четыре золотые медали на 1-й Международной олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на 1-й Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани в Узбекистане. Об сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».
Отмечается, что олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате. Золотые медали получили Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Башкирия), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль у Романа Максимова из Московской области.
Всего в олимпиаде приняли участие сборные из 19 стран.
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