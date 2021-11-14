Школьники из России завоевали четыре золотые медали на 1-й Международной олимпиаде по физике

19:05, 14 ноября 2021, ПАИ

Школьники из России завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на 1-й Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани в Узбекистане. Об сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Отмечается, что олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате. Золотые медали получили Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Башкирия), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль у Романа Максимова из Московской области.

Всего в олимпиаде приняли участие сборные из 19 стран.