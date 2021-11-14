Спикер Госдумы рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра штрафовать за езду без диагностической карты будут только тех автовладельцев, для которых техосмотр останется обязательным.
Он отметил, что новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут предусматривать штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.
Во избежание двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике стоит уточнить положения статьи 12.5 КоАП, этот вопрос возьмут на контроль профильные думские комитеты по транспорту и по законодательству, подчеркнул Володин.
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