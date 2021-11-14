Французские эксперты рассказали, как правильно готовить макароны

20:22, 14 ноября 2021, ПАИ

Эксперты из Франции — кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис — в беседе с газетой Le Figaro рассказали, как правильно готовить макароны.

Они подчеркнули, что всё зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий. Также макароны следует часто помешивать — как в начале, так и во время приготовления.

Эксперты считают, что нет необходимости в добавлении оливкового масла, так как этот продукт не смешивается с водой и поднимается на поверхность. А вот посолить макароны необходимо, и сделать это лучше, когда вы только поставили кастрюлю на огонь.

Эксперты добавили, что макароны нужно опускать в воду только после полного ее закипания.