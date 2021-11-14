Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации выставят на аукционе

21:02, 14 ноября 2021, ПАИ

В Москве с аукциона продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации. Об этом говорится в письме аукционного дома MacDougalls’s.

Письмо российской императрицы — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации: она написала его во время путешествия в Крым генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву.

В письме императрица рассказывает, как организовать вакцинацию на государственном уровне.

Портрет Екатерины II и её письмо выставят одним лотом с оценкой от £ 0,8–1,2 млн (около 78–117 млн рублей). Экспозиция пройдёт в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке.

В октябре 1768 года Екатерина II первой в России привилась от оспы, она это сделала в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу. Тогда смертность среди привитых составляла около 2 % и была в 20 раз ниже, чем среди непривитых.