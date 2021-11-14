Компании и ИП должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября

21:41, 14 ноября 2021, ПАИ

Операторы связи начали рассылать абонентам корпоративной связи сообщения о возможной блокировке номера с 1 декабря в соответствии с изменениями в федеральный закон «О связи». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Отмечается, что компании и ИП во избежание блокировки sim-карт должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября. Сотрудникам в свою очередь необходимо эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале госуслуг.