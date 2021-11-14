Компании и ИП должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября
Операторы связи начали рассылать абонентам корпоративной связи сообщения о возможной блокировке номера с 1 декабря в соответствии с изменениями в федеральный закон «О связи». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.
Отмечается, что компании и ИП во избежание блокировки sim-карт должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября. Сотрудникам в свою очередь необходимо эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале госуслуг.
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