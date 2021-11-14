В этом году в Псковской области удалось привести в порядок 450 км дороги
В этом году Псковская область реализует рекордные 12 млрд 100 млн рублей на ремонт дорожной сети. При этом в прошлые годы дорожный фонд не составлял больше 4-4,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на телеканале «Россия 24».
«Даже небезызвестное движение «Убитые дороги» родилось именно здесь, в Псковской области. Сейчас мы хорошими темпами приводим в порядок дорожную сеть», - отметил глава региона.
Всего в этом году удалось привести в порядок 450 км дороги за счет местного дорожного фонда и денег по нацпроекту.
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