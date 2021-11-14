Михаил Ведерников: Псковская область входит в тройку регионов по дефициту медработников и учителей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Псковская область входит в тройку регионов, где самый большой дефицит медицинских кадров и педагогических работников.
«Когда приходят новые инвесторы, мы сразу же смотрим, сколько будет создано рабочих мест, есть ли в рынке сейчас носители необходимых профессий. Практически на всех встречах с инвесторами присутствует ректор ПсковГУ Наталья Ильина. И мы, что называется, «по горячему» принимаем заявки на обучение тех или иных специалистов», - подчеркнул губернатор.
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