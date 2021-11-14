20 медучреждений Псковской области получат новое современное медицинское оборудование

22:27, 14 ноября 2021, ПАИ

По нацпроекту «Здравоохранение» в Псковской области ведется обновление медоборудования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что регион получает достаточно большие средства на модернизацию первичного звена здравоохранения – полмиллиарда дополнительно область получает на закупку медоборудования. По его словам, это позволит приобрести самое современное, крайне необходимое медицинское оборудование в 20 медучреждений Псковской области.

«На сегодняшний день в нашем онкоцентре проводят несколько операций – три, если я не ошибаюсь, которые во всем Северо-Западе делают только в Санкт-Петербурге и Псковской области», - отметил глава региона.

В Псковском областном онкодиспансере начал работу новый аппарат для лучевой терапии. Оборудование приобрели и установили в этом году по национальной программе «Здоровье». Лечат пациентов с онкологией в разных частях тела. В зависимости от локализации опухоли и ее размера процедура занимает от десяти минут до получаса. Благодаря новым опциям во время сеанса лучевой терапии можно избежать переоблучения здоровых тканей и соседних органов. Это позволяет проводить лечение максимально эффективно с сохранением качества жизни пациентов.