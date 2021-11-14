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Общество

«Социальный городок» планируется сдать следующей весной

По региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» под Псковом стоится соцгородок. Это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания. Здесь смогут жить пожилые люди и получать необходимый уход, а условия проживания будут похожи на домашние. Объект планируется сдать следующей весной.

«Строительство объекта было заморожено, сейчас открыли финансирование, мы его реализуем. В ручном режиме пришлось найти субподрядчика и договориться о продолжении работ», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».

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