«Социальный городок» планируется сдать следующей весной
По региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» под Псковом стоится соцгородок. Это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания. Здесь смогут жить пожилые люди и получать необходимый уход, а условия проживания будут похожи на домашние. Объект планируется сдать следующей весной.
«Строительство объекта было заморожено, сейчас открыли финансирование, мы его реализуем. В ручном режиме пришлось найти субподрядчика и договориться о продолжении работ», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».
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