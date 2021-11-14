«Социальный городок» планируется сдать следующей весной

22:44, 14 ноября 2021, ПАИ

По региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» под Псковом стоится соцгородок. Это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания. Здесь смогут жить пожилые люди и получать необходимый уход, а условия проживания будут похожи на домашние. Объект планируется сдать следующей весной.

«Строительство объекта было заморожено, сейчас открыли финансирование, мы его реализуем. В ручном режиме пришлось найти субподрядчика и договориться о продолжении работ», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».