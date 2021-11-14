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Общество

Михаил Ведерников: Реализация нацпроектов дает возможность комплексно подходить к развитию территорий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Псковская область участвует практически во всех нацпроектах, в основном удаётся сохранить темпы.

«Очень важно, чтобы были достойные условия быта, чтобы была благоустроена окружающая среда. Если это молодая семья – чтобы была нормальная, современная школа, хороший садик, чтобы можно было сходить в выходные в Дом культуры или в театр. Реализация нацпроектов дает нам возможность комплексно подходить к развитию таких территорий», - заключил глава региона.

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