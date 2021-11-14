Авиационная бомба обнаружена в Невельском районе
Сегодня в деревне Блинки в песчаном карьере обнаружена авиационная бомба, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Прибывшими на место спасателями идентифицирована авиационная бомба ФАБ-100.
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