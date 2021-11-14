Китайцев поразили блюда русской кухни

23:20, 14 ноября 2021, ПАИ

Пользователи китайской соцсети WeChat поделились впечатлениями о русской кухне. Многие из них с восторгом вспомнили блюда, которые удалось попробовать.

В числе первого блюда, покорившего иностранцев, жители Китая назвали борщ. Пользователь с ником Naran призналась, что вместе с супругом ела это блюдо не только на обед, но ещё на завтрак и ужин.

Также иностранных гостей поразила окрошка, которую они окрестили «летним супом» и «настоящим спасением в жару» наравне с квасом.

Ещё одним лакомством китайцы сочли вареники и пирожки, огромное количество начинки в которых, по их мнению, символизирует «всю силу русского народа».

Также пользователи сети похвалили чёрный хлеб за питательность и интересный вкус. Многие также отметили красоту и вкус одного из главных новогодних блюд — селёдки под шубой, а также блинов, начинка в которых поражает своим разнообразием.

Китайцы по достоинству оценили умение россиян засаливать продукты, среди которых особенно выделяются огурцы.