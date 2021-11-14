Эксперты прогнозируют увеличение цен на новостройки в Санкт-Петербурге до 26,4%

23:40, 14 ноября 2021, ПАИ

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга по итогам этого года ожидается на уровне 195 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель ресурса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга по итогам 2020 года составила 156,6 тыс. рублей. Таким образом, если прогноз подтвердится, показатель по итогам этого года вырастет на 21 %.

Как рассказала руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева, показатель роста цены в новостройках по итогам текущего года, скорее всего, повторит значения 2020 года — 26,4 %. Среди причин роста она называет нестабильную экономическую ситуацию, вызванную в том числе пандемией, высокую инфляцию во всех секторах экономики, которая повлияла и на рынок стройматериалов.