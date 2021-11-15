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Всероссийский день призывника празднуется 15 ноября

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. Он празднуется начиная с 1992 года по распоряжению президента России Бориса Ельцина в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи, сообщает сalend.ru.

Официально призывником называют лицо мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ. Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу призывников включает явку на медицинское освидетельствование, явку на заседание призывной комиссии, явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.

До 2008 года срок службы призывников составлял два года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат год.

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Всероссийский день призывника празднуется 15 ноября

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