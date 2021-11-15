Эксперт: Коллективный иммунитет россиян от COVID-19 может достичь 80% в апреле

07:30, 15 ноября 2021, ПАИ

Коллективный иммунитет россиян от COVID-19 может достичь 80 % в апреле-мае. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, пишет газета «Известия».

По его словам, всё будет зависеть от приверженности населения вакцинации. «QR-коды – мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку. И, соответственно, тем быстрее мы сможем достичь высокого уровня коллективного иммунитета», – отметил эксперт.

Отметим, что ввести QR-коды в полном объёме по всей России планируется 1 февраля 2022 года. 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном, железнодорожном транспорте.