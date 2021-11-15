Семинар на тему этнокультурных особенностей представлений студентов о родительстве проведут в ПсковГУ

08:23, 15 ноября 2021, ПАИ

Кафедра психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ проведёт научно-методический семинар на тему «Этнокультурные особенности представлений студентов о родительстве». Он состоится 17 ноября в 16:00 на платформе Zoom, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Для получения ссылки нужно отправить запрос на адрес summereal@gmail.com с указанием ФИО, направления подготовки / места работы.

В рамках семинара выступит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка, психолог-консультант Диана Грибанова. Она осветит вопросы представлений об идеальном родительстве и оценке себя как будущего родителя студентами из России и Туркмении. Помимо этого, спикер поделится результатами научного исследования, проведённого в 2020-2021 годы среди студентов вуза.