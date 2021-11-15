В Центробанке ожидают уменьшения числа блокировок банковских операций

08:55, 15 ноября 2021, ПАИ

Запуск «антиотмывочной» платформы должен поспособствовать уменьшению числа отказов в проведении банковских операций, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центральный банк России.

Регулятор в декабре этого года планирует начать пилотное тестирование платформы «Знай своего клиента» для отладки её работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями.

В Центробанке полагают, что благодаря платформе банки смогут сконцентрировать своё внимание на операциях высокого уровня риска. Также это позволит кредитным организациям отказаться от многих перестраховочных запросов к клиентам. Таким образом должно существенно сократиться число отказов в выполнении распоряжений клиентов.