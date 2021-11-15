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Общество

Миллионы корпоративных номеров могут отключить в России с 1 декабря

С 1 декабря в России могут отключить более 50 % корпоративных номеров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

Отмечается, что отключить могут 16 миллионов корпоративных номеров из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот SIM-карт. Согласно закону, сведения о корпоративных абонентах должны быть внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов.

Компании, которые заключили договор с операторами до 1 июня этого года, должны внести данные до конца ноября.

В настоящий момент в России действует около 32 миллионов корпоративных SIM-карт.

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