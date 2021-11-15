Нагрузка на похоронную сферу увеличивается из-за волн COVID-19

09:31, 15 ноября 2021, ПАИ

Глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал о нагрузке на похоронную сферу из-за волн смертности от COVID-19. Он сообщил в интервью РБК, что «пики» пришлись на июнь-июль 2021 года, а также ноябрь и май 2020 года.

По его словам, количество захоронений в Москве выросло на 25–30 процентов, при этом рост носит скачкообразный характер.

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно... Это по сравнению с 300 во внекризисный период», — подчеркнул Екимов. Он добавил, что в настоящий момент цифры по количеству погребений ближе к «демографически адекватным» и характерны для периодов между волнами. По его словам, никаких очередей в Москве на захоронения и кремации за время пандемии не было.

В сентябре текущего года «Ритуал» осуществил 7810 погребений, с января по сентябрь — 85,5 тысячи. В аналогичные периоды 2020 года было 8851 и 87,2 тысячи погребений, что отличается от допандемийного периода. Так, с января по сентябрь 2019 года было проведено 77,7 тысячи погребений, за это же время в 2018 году— 76,1 тысячи.