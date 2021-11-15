Ольга Тимофеева: Культурная жизнь Псковской области кипит

09:34, 15 ноября 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева считает, что культурная жизнь региона кипит. Об этом она заявила в эфире передачи «Псковский телеграм Online» 15 ноября.

По ее словам, культурные мероприятия в Псковской области «не останавливались ни на минуту», репетиции представлений проходят как офлайн, так и онлайн.

«Этот год юбилейный: 25 лет Губернаторскому симфоническому оркестру, 50 лет замечательному коллективу «Русские узоры», 25 ноября ждем в БКЗ филармонии на концерт Губернаторского оркестра, 16 декабря наш юбилейный концерт «Русские узоры». Несколько раз уже переносили, но, надеюсь, пройдет. Заполняемость зала 50%, разумеется», - сказала Тимофеева.

При этом она отметила, что несколько премьер в Псковском драмтеатре пришлось перенести из-за ограничительных мер по коронавирусу. Но на следующей неделе премьера спектакля «Зойкина квартира» все же состоится.

«Великолукский театр хорошо отрабатывает тоже. Наш театр кукол готовит 2 премьеры к Новому году», - подчеркнула Ольга Тимофеева.

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