Дима Билан выступит в Пскове 21 ноября

09:34, 15 ноября 2021, ПАИ

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21 ноября в Пскове состоится долгожданный сольный концерт Димы Билана, который переносился в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online» 15 ноября.

Единственный победитель Евровидения от России, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий представит свою новую программу. «Шикарные аранжировки любимых песен и невероятный драйв артиста дополнят гармоничную картинку и создадут единое целое настроение, и новая концертная программа не оставит равнодушным никого», - говорится в анонсе.

Концерт пройдет в 18:00 в БКЗ филармонии.

Ольга Тимофеева добавила, что в ближайшее время пройдут репертуарные спектакли «Метель» в театре драмы, а театре кукол - «Незнайка», «Прыгучий мышонок». «Наши учреждения не могут выезжать в школы, детсады, ребята страдают от этого», - отметила она.

Напомним, Дима Билан выступал в Пскове 15 марта 2020 года. Со следующего дня в регионе объявили карантин.