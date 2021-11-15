Повторно севшие за руль нетрезвыми водители попались полицейским в Пскове, Великих Луках и Пустошке

09:49, 15 ноября 2021, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Пустошке полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 13 ноября в Пскове по улице Алехина на автомобиле «Шевроле» ехал 18-летний молодой человек. Выяснилось, что житель Псковского района был «под градусом».

14 ноября в Великих Луках у дома на улице Дружбы стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый 29-летний великолучанин.

В ту же ночь на улице Пушкина в Великих Луках стражи порядка выявили нетрезвого водителя на автомашине «Черри». 37-летний мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. А в Пустошке вечером 13 ноября по улице Заречной на «Опеле» ехал 34-летний местный житель. И он был в нетрезвом виде.

По всем данным фактам идут проверки, подчеркнули в ведомстве.