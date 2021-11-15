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Общество

Жители Псковской области могут пройти четырёхмесячный онлайн-курс тренировок по воркауту

Для 150 участников проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» подготовили тренировочную программу занятий воркаутом на четыре месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В программе представлено не менее 50 тренировок.

Первые два месяца — это базовый курс, направленный на подготовку спортсмена к выполнению специализированных упражнений по воркауту. Начиная с третьего месяца тренировок добавляются специализированные виды упражнений.

«Мы постарались донести до вас понимание базового построения тренировок по воркауту, которые по мере увеличения уровня физической подготовки можно дополнять, модифицировать, тем самым повышая свои спортивные показатели», — отметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018».

Информация о проекте 

https://vk.com/wall-25528429_5039

Контакты:

https://vk.com/v.didych94

89118816577

Почта: workout.pskov@gmail.com

http://instagram.com/didych.vitaliy/

http://instagram.com/workout.pskov/

Вступайте в группу:

https://vk.com/pskovworkout

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