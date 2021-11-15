Десять человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области

11:43, 15 ноября 2021, ПАИ

С 8 по 14 ноября в Псковской области в результате ДТП пострадало десять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот же период полицейские пресекли 1 788 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Всего за неделю на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек. Также было выявлено 40 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом виде, в том числе за повторную езду пьяным – десять.