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Происшествия

10 тысяч рублей украл таксист у пожилой псковички

В Пскове 35-летний таксист украл деньги из кошелька пассажирки, который она забыла в автомобиле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

11 октября мужчина занимался частным извозом, когда к нему обратилась женщина пожилого возраста и попросила отвезти домой. По дороге потерпевшая заехала в магазин за продуктами. Когда она доехала до дома и должна была расплатиться, то не обнаружила своего кошелька. Водитель помогал ей в поисках и даже отвёз обратно к магазину, но кошелька там не оказалось. За поездку женщины рассчитался её сын.

13 октября обвиняемый во время уборки автомобиля обнаружил пропавший кошелёк, из которого забрал 10 тысяч рублей. Сам кошелёк с находящейся там банковской картой на имя потерпевшей он выкинул.

С места преступления водитель скрылся и распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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