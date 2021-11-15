Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великолукском районе

11:26, 15 ноября 2021, ПАИ

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

ДТП произошло 12 ноября в 23:30 на 3-м километре автодороги Великие Луки – Ущицы. Водитель на неустановленном транспорте совершил наезд на 21-летнего пешехода, который шёл в попутном направлении. Водитель на транспорте скрылся с места ДТП. Пострадавший пешеход обратился в больницу спустя два дня.

Обстоятельства произошедшего, а также личность водителя устанавливаются.