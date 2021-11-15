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Елена Полонская поздравила отдел специального назначения «Зубр» с 30-летним юбилеем

13 ноября 30-летний юбилей отмечает отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.  В праздничный день на базе дислокации ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли глава города Пскова Елена Полонская, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, ветераны и личный состав подразделения, приглашенные гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков». 

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в усеченном формате и с минимальным количеством участников.
С наилучшими пожеланиями к бойцам и ветеранам спецназа «Зубр» обратилась глава города Пскова Елена Полонская. В ходе торжественной церемонии лучших представителей отдела глава города отметила благодарностями.
Руководитель пенитенциарного ведомства региона Алексей Емельянов поздравил личный состав с праздником, поблагодарил за добросовестную эффективную работу, грамотное, оперативное решение поставленных задач и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и спокойных служебных будней, отличившимся сотрудникам вручил ведомственные награды.

Напомним, отдел специального назначения «Зубр» был создан 13 ноября 1991 года. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы Псковской области, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на спецмероприятиях, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.
Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

К сожалению, за свою историю «Зубр» не избежал боевых потерь. В марте 2000 года сотрудники отдела участвовали в ликвидации бандформирования и штурме села Комсомольское, во время которого погибли младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. По завершении официальной части мероприятия личный состав подразделения традиционно вспоминает погибших товарищей, посещает места захоронения сослуживцев и возлагает цветы к их могилам.

За 30-летнюю историю отдела через него прошли и воспитались 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта, которые защищали честь страны в различных видах спорта, на международных соревнованиях, чемпионатах мира. Подразделение ежегодно участвует в спартакиадах региональной организации Динамо и УФСИН России по Псковской области практически по всем видам спорта, где регулярно занимает призовые места.

За период существования отделом специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области накоплен большой профессиональный и боевой опыт, что дает право называть его гарантом спокойной обстановки в исправительных учреждениях области. Создан сплоченный коллектив как руководства, так и личного состава отдела, который способен выполнять поставленные перед ним задачи, как в пунктах постоянной дислокации, так и на территориях, где введено чрезвычайное положение, в районах вооруженных конфликтов. Сотрудники ОСН «Зубр» готовы к любым ситуациям, и они неоднократно доказывали это за минувшие 30 лет. 

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