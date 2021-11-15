57-летнего похитителя спиртного задержали в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
14 ноября в 10:46 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 57-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По данному факту проводится проверка.
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