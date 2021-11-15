О «Формуле-1», псковском ралли и ПДД – в интервью с Виталием Петровым

11:12, 15 ноября 2021, ПАИ

В гостях у ПАИ-live на этот раз необычный гость – первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Пользуясь случаем, ведущий проекта Никита Черкашин узнал об отношении знаменитого гонщика к ПДД, скоростных рекордах, испытаниях новых технологий и топливных нюансах.

Гонщик без штрафов

– Каковы ваши впечатления о Пскове?

– Приятные, конечно: город преобразился в лучшую сторону. Насколько я смутно помню (по школьной программе мы сюда ездили не один раз), тогда всё выглядело не так хорошо, как сейчас. Поэтому приятно удивлён. У меня тут живёт много друзей, поэтому сегодня на денечек останемся здесь.

– В Пскове периодически проводится этап Российского чемпионата по ралли.

– Да.

– Вы как человек, который занимается «Формулой-1» и тоже участвовал в ралли, наблюдаете за подобными событиями?

– Ралли смотрю, да. К сожалению, ралли не показывают так, как «Формулу-1», по телевизору и даже болельщики, зрители мало что могут увидеть. А так, конечно, некоторые трансляции я смотрю. Про псковскую трассу много говорят, и людям нравится сюда приезжать.

– В обычной жизни любите «дать газку» на трассе?

– На самом деле нет. Конечно, в молодости что-то такое проскальзывало. Но я был спортсменом и всегда знал, что на меня смотрят дети, подростки, которые хотят заниматься автоспортом.

– Вы были примером?

– Да. И я всегда себя успокаивал и не позволял себе ни «играть в шашки», ни превышать максимальную скорость. Я сторонник того, чтобы соблюдать правила дорожного движения. И скажу больше: у меня нет ни одного штрафа. То есть были, конечно, но уже давно нет. Я много лет был лицом марки Mercedes, и мне оттуда писали, звонили и говорили: «А ты вообще за рулем ездишь? У нас нет на тебя штрафов, они в принципе не приходят». За последнее время (не знаю, сколько лет) меня не останавливали, ни штрафов, ни снимков камер у меня нет.

Плохому шоферу бензин не впору

– Есть ваша заслуга в том, что в России этот вид спорта стал более популярен, о нем все больше узнают, появляются трассы и так далее. Расскажите мне как человеку, который далек от этого вида спорта: в чём кайф? Почему за автоспортом наблюдают?

– За «Формулой-1»?

– Да. Почему туда стремятся?

– Во-первых, он популярный. Во-вторых, самые высокие технологии используются сначала в «Формуле-1», а потом их перемещают уже в гражданские автомобили. И поверьте, там настолько много технологий! Каждый год идет обновление, каждые две недели улучшают машины, и машины начинают ехать гораздо быстрее. И передать ощущение этого ускорения, торможения и прохождения в поворот невозможно. А так в целом это адреналин, как в любом виде спорта.

– Мне всегда было интересно, как автоспорт воспринимают зрители? Когда ты сидишь перед телевизором, тебе специальная трансляция показывает интересные моменты, комментатор их поясняет. А что видит человек, который сидит на трибуне?

– Я просто всегда говорю: возьмите компанию друзей и съездите на картинг, попробуйте хотя бы часа полтора проехать, да какие полтора – минут 30! И посмотрите, что с вами будет: сможете ли вы показывать одно и то же время на круге, будет ли оно улучшаться. Когда вы непрерывно едете за рулем, там физические нагрузки очень сильны, поэтому мы проводим шесть дней в неделю в зале.

– Топливо, которое используется в болидах, такое же, как на заправках, или другое?

– Конечно, оно другое. Топливо, которое используется в «Формуле-1», другое: там другое октановое число, другие данные. Если залить обыкновенный бензин, машина не уедет далеко.

– А как вы оцениваете качество топлива в гражданской сфере?

– Знаю, что многие жалуются, но я говорю по своему опыту: надо следить за автомобилем. Это касается не только топлива, но и всего: как ты следишь, проходишь ли ТО.

Иногда люди думают: «А, потом сделаю, проедет!» А на самом деле масло нужно менять, фильтры. Машина должна дышать, она должна жить. А если ты её не «накормишь» или что-то не сделаешь, то она даст знать рано или поздно. И конечно, начинают потом скидывать все на топливо.

Я заправляюсь на абсолютно разных заправках, для меня практически не имеет значения, какая это заправка. Я вижу, что у меня бензин заканчивается, – заправляюсь и еду. У меня не загорается датчик, машина не останавливается, не теряет мощности. Да сейчас даже самим заправкам невыгодно торговать плохим бензином, потому что они потеряют своего клиента: просто начнут расходиться слухи, что там плохо.

320 километров в час



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов

























– Часто ли вам удается сесть в какой-нибудь необычный автомобиль, прокатиться?

– Я не упускаю шанса прокатиться на любом автомобиле. Для меня не имеет значения, это будет Bugatti Veyron или моя спортивная «двенашка», которой уже 20 лет. Мне, наоборот, интересно ездить на чем угодно: есть двигатель – сесть, прокатиться и получить от этого кайф, удовольствие.

– Предлагаю небольшой блиц. Максимальная скорость, до которой вы разгонялись на «Формуле-1»?

– 320 км/ч (плюс-минус). Но сейчас есть уже рекорды за 350 км/ч. Рекорд – 356, по-моему: понятно, другие двигатели, мощности другие.

– Завтрак чемпиона по версии Виталия Петрова?

– Каша перед соревнованиями, хлопья, тост с джемом – все, что дает энергию. Ну и чай или апельсиновый свежевыжатый сок.

– Любимый фильм о гонках?

– Их много. На самом деле очень нравился «Жажда скорости» с Мишелем Вальяном: чуть наигранное кино, но это один из первых интересных фильмов. Конечно, «Гонка». Сейчас – «Ford против Ferrari».

– А мультик «Тачки» котируется?

– Конечно! Учитывая, что я там чуть поучаствовал.

– Чем планируете заниматься на пенсии?

– Ой, да мне еще далеко до этого!

– И финальное наставление Виталия Петрова молодым, начинающим пилотам?

– Самое главное – это трудолюбие. Надо усердно трудиться и ставить перед собой цель. Причем цель – это необязательно попасть в «Формулу-1», у меня такой даже не было. У меня были каждодневные цели: что я делаю сегодня, сейчас, в эту минуту. На тот момент, когда начинал, я говорил, что хочу участвовать, хочу в преддверии соревнования работать над собой, тренироваться, ездить. Это же касается не только езды.

Конечно, ездить за рулем надо: это картинг, если мы говорим об автоспорте. Но это и многое другое: и зал, и знание языков, и обучение – все это в совокупности даст свои плоды в будущем. Поэтому не сидите за компьютером дома, а вставайте, идите, занимайтесь любимым делом, тем, что вам больше всего нравится.