Завершается ремонт анатомической лаборатории ПсковГУ

11:03, 15 ноября 2021, ПАИ

В ПсковГУ ремонтные работы в анатомическом зале во флигеле на Красноармейской, 1 близятся к завершению. На протяжении месяца рабочие трудятся над созданием специализированных аудиторий для студентов Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сейчас в помещениях площадью более 250 квадратных метров выполнены следующие работы: установлены новые пластиковые стеклопакеты и двери, проведена сигнализация, заменены полы и стяжки, уложена плитка, подключены инженерные коммуникации. По окончании работ сюда завезут все необходимое оборудование и мебель. Предусмотрено отдельное помещение с компьютером.

Кроме того, университет заключил контракт на ремонт и оснащение восьми химических лабораторий и склада для химических веществ. Работы по контракту планируется завершить к началу 2022 года.