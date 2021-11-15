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Общество

В России резко вырос спрос на навоз и помёт

В России резко вырос спрос на органические отходы птицеводческих и животноводческих предприятий. На фоне рекордного роста цен на минеральные удобрения аграрные компании осознали ценность навоза и птичьего помета и начали выкупать товар, который ранее могли забрать только за символическую плату, пишет «Коммерсантъ».

Собеседник издания отметил, что с января спрос на куриный помет удвоился. Другой источник в крупном агрохолдинге сообщил, что если год назад все органические удобрения использовали на собственных полях, то теперь половина их идет на продажу.

Гендиректор агрофирмы «Бунятино» Сергей Щукин объяснил тенденцию тем, что 30-40 тонн органических удобрений, которые нужны для одного гектара, обойдутся в 30-65 тысяч рублей в зависимости от вида и региона поставки, что уже выгоднее для компании. Как отмечается в материале, за год к сентябрю 2021 года селитра в среднем подорожала на 71 процент, карбамид — на 91 процент, аммофос — на 70 процентов. На этом фоне регионы сообщили Минсельхозу, что готовы закупить в 2022 году только 4,2 миллиона тонн минеральных удобрений, что на миллион тонн меньше, чем в текущем.

В «АФГ Националь» указывают, что практика активного использования навоза и помета грозит передозировкой действующих веществ и, как следствие, засорением почв. Представитель предприятия заметил, что в мире есть технологии производства качественного продукта из органических удобрений, но в России этот бизнес практически не развит.

Отдельно участники рынка жалуются на зарегулированность сферы отходов жизнедеятельности животных и птиц. Для их перевозки от места производства до места использования нужно разрешение для веществ третьего класса опасности, а обращение с такими отходами регулируется десятком нормативных актов.

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