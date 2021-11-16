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Анна Холодная наступила по народному календарю

16 ноября отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем. Однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году отец построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой игуменьей стала Анна. Она благоустроила обитель, открыла первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Анна принимала участие в делах государства. Например, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

На Руси в этот день было принято наблюдать за погодой и обращать внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя ревело, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Девушки в этот время брались за рукоделие — прядение льна и ткачество. «Льняное золото растит девку царевной», — говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого дело не получалось, говорили: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется»

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