Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове

11:32, 15 ноября 2021, ПАИ

55-летний велосипедист пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 12 ноября в 7:48 на улице Ипподромной. Велосипедист на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу 31-летнему водителю автомобиля «Тойота Камри», в результате чего произошло ДТП.

Пострадавшему велосипедисту медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации он отказался.