Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день терпимости отмечается 16 ноября

16 ноября отмечается Международный день, посвящённый терпимости. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости.

Документ провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Под терпимостью понимают уважение, принятие и правильное понимание многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Также идет речь о предоставлении каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание. Оно начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и жестокости только в силу их этнической, религиозной, национальной или иной самобытности.

В 1995 году ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы терпимости и ненасилия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Приложение «Госуслуги» обновят не позже начала 2022 года
15 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил школьников, победивших в «Большой перемене»
15 ноября 2021

Останки погибшего в годы войны красноармейца нашли в Себежском районе сапёры ВДВ
15 ноября 2021

Двухсотлетний итальянский парк восстанавливают жители Островского района
15 ноября 2021

Псковский депутат озадачился проблемой «лестницы-убийцы» в Острове
15 ноября 2021

Депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян встретился с жителями микрорайонов Острова
15 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с какими симптомами пора идти к эндокринологу?
15 ноября 2021

Эндокринные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...