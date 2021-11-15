Международный день терпимости отмечается 16 ноября

07:00, 16 ноября 2021, ПАИ

16 ноября отмечается Международный день, посвящённый терпимости. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости.

Документ провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Под терпимостью понимают уважение, принятие и правильное понимание многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Также идет речь о предоставлении каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание. Оно начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и жестокости только в силу их этнической, религиозной, национальной или иной самобытности.

В 1995 году ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы терпимости и ненасилия.