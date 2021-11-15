Работы по капремонту водозаборной скважины начались в деревне Ульяновщина Себежского района

11:40, 15 ноября 2021, ПАИ

В деревне Ульяновщина Себежского района идут работы по капитальному ремонту водозаборной скважины. Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Напомним, проблемный вопрос водоснабжения жителей деревни Ульяновщина подняла главред газеты «Призыв» Светлана Воронецкая в рамках прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных газет.

Издание отмечает, что имеющаяся в деревне Ульяновщина скважина давно нуждалась в капитальном ремонте. Со стороны муниципалитета сделано все, чтобы ремонт начался в этом году, необходима была поддержка из областного бюджета.

Михаил Ведерников ответил, что на условиях равного софинансирования этот вопрос будет решен в ближайшее время, и порекомендовал местной власти обратиться к руководителю регионального комитета по ЖКХ Сергею Грахову с ходатайством о выделении средств, добавив, что для Себежского района на решение этого вопроса в областном бюджете деньги зарезервированы.