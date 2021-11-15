Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Себежском районе

11:40, 15 ноября 2021, ПАИ

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 13 ноября в 8:15 на 37-м километре автодороги Толкачево – Себеж – Заситино. 28-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2115 превысила скорость, не справилась с управлением транспорта, в результате чего машина съехала с дороги в правый придорожный кювет по ходу движения.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали женщину с различными травмами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.