Банк России приглашает предпринимателей и организации Псковской области принять участие в конференции

11:48, 15 ноября 2021, ПАИ

Банк России 25–26 ноября проведет ежегодную конференцию поставщиков в онлайн-формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.

Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.

Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.