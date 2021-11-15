Банк России приглашает предпринимателей и организации Псковской области принять участие в конференции
Банк России 25–26 ноября проведет ежегодную конференцию поставщиков в онлайн-формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.
Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут также проведены тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.
Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.
Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.
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