Новые колокола установят на звоннице храма-памятника ЮНЕСКО в Пскове

11:49, 15 ноября 2021, ПАИ

Специалисты оценили конструктивное состояние балок под установку колоколов на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Николы со Усохи» XV-XVI века, сообщили в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Расчёты по нагрузкам представлены на согласование в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На основании расчётных данных по нагрузкам будет произведена работа по изготовлению и установке новых колоколов на звонницу, воссозданную в 1966 году по проекту архитекторов Ю. П. Спегальского и Б. С. Скобельцына.

Замена балок звона и ремонт куполов с деревянным лемехом были предусмотрены проектом реставрации, который выполнялся несколько лет назад и осуществлен не полностью. Тогда были изготовлены специальные аутентичные покрытия деревянным лемехом, воспроизводящим формы и размеры образцов, обнаруженных археологами во время раскопок.