ПАИ-live: Елена Полонская о связи между активностью депутатов и проектами в городских округах
Глава Пскова Елена Полонская дала интервью ведущему проекта ПАИ-live Александру Машкарину. Главными темами разговора стали городские муниципальные программы, развитие комфортной среды, инициативы жителей города.
Кроме того, Елена Полонская рассказала о том, чем все же предпочтительнее формат сессий Псковской гордумы вживую и какая есть связь между активностью городских депутатов и количеством реализованных в округах проектов.
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ПАИ-live: Елена Полонская о связи между активностью депутатов и проектами в городских округах
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