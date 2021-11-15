ПАИ-live: Елена Полонская о связи между активностью депутатов и проектами в городских округах

12:03, 15 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская дала интервью ведущему проекта ПАИ-live Александру Машкарину. Главными темами разговора стали городские муниципальные программы, развитие комфортной среды, инициативы жителей города.

Кроме того, Елена Полонская рассказала о том, чем все же предпочтительнее формат сессий Псковской гордумы вживую и какая есть связь между активностью городских депутатов и количеством реализованных в округах проектов.