Новые колокола установят на храм-памятник ЮНЕСКО в Пскове

12:06, 15 ноября 2021, ПАИ

Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отмечается, что в настоящий момент проведена работа по обследованию конструктивного состояния балок под установку колоколов на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Николы со Усохи» XV-XVI веков.

Все расчеты по нагрузкам представлены на согласование в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На основании расчётных данных по нагрузкам будет произведена работа по изготовлению и установке новых колоколов на звонницу, воссозданную в 1966 году по проекту архитекторов Ю. П. Спегальского и Б. С. Скобельцына.

«Замена балок звона и ремонт куполов с деревянным лемехом были предусмотрены проектом реставрации, который выполнялся несколько лет назад и осуществлён не полностью. Тогда были изготовлены специальные аутентичные покрытия деревянным лемехом, воспроизводящим формы и размеры образцов, обнаруженных археологами во время раскопок», – говорится в сообщении.